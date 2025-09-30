Direktori Perusahaan
ABBYY
  • Hungary

ABBYY Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Hungary

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Hungary di ABBYY total HUF 28.19M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ABBYY. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Total per tahun
HUF 28.19M
Level
L3
Gaji Pokok
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di ABBYY?

HUF 56.4M

Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ABBYY in Hungary mencapai total kompensasi tahunan HUF 34,507,330. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ABBYY untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Hungary adalah HUF 22,317,081.

