ABBYY Gaji

Gaji ABBYY berkisar dari $36,116 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $111,543 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ABBYY. Terakhir diperbarui: 9/8/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $80K
Analis Bisnis
$93.6K
Pengembangan Korporat
$39.2K

Layanan Pelanggan
$36.4K
Teknolog Informasi (TI)
$36.1K
Pemasaran
$46.6K
Manajer Produk
$78.2K
Manajer Proyek
$72.1K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$112K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ABBYY adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $111,543. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ABBYY adalah $72,136.

