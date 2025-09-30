Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di ABB berkisar dari $90K per year untuk Associate Software Engineer hingga $84.5K per year untuk Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $90K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ABB. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
