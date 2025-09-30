Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Switzerland di ABB total CHF 122K per year untuk Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Switzerland total CHF 118K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ABB. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru