ABB
ABB Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Zurich Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Zurich Area di ABB total CHF 122K per year untuk Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Zurich Area total CHF 118K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ABB. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Entry Level)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di ABB?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Jaringan

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ABB in Greater Zurich Area mencapai total kompensasi tahunan CHF 137,784. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ABB untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Zurich Area adalah CHF 100,680.

