ABB
ABB Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Bengaluru

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Bengaluru di ABB total ₹1.74M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ABB. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
ABB
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹1.74M
Level
L1
Gaji Pokok
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹298K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di ABB?

₹13.94M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Jaringan

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ABB in Greater Bengaluru mencapai total kompensasi tahunan ₹4,095,110. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ABB untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru adalah ₹1,655,470.

Sumber Lainnya