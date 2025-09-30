Direktori Perusahaan
ABB
ABB Analis Keuangan Gaji di Greater Bengaluru

Paket kompensasi Analis Keuangan median in Greater Bengaluru di ABB total ₹807K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ABB. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹807K
Level
hidden
Gaji Pokok
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
0-1 Tahun
Apa saja tingkat karir di ABB?

₹13.94M

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Berkontribusi

FAQ

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Analis Keuangan katika ABB in Greater Bengaluru kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa ₹1,288,873. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika ABB kwa jukumu la Analis Keuangan in Greater Bengaluru ni ₹750,653.

