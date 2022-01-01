Direktori Perusahaan
ABB
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

ABB Gaji

Gaji ABB berkisar dari $6,349 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $191,040 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ABB. Terakhir diperbarui: 9/8/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $82.9K
Insinyur Perangkat Keras
Median $120K
Desainer Produk
Median $98K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Ilmuwan Data
Median $39.4K
Analis Keuangan
Median $9.3K
Akuntan
$53.2K
Analis Bisnis
$114K
Insinyur Kontrol
$28.6K
Penulis Konten
$45.2K
Layanan Pelanggan
$6.3K
Pemasaran
$17.9K
Insinyur Mesin
$63.5K
Manajer Produk
$151K
Manajer Proyek
$154K
Penjualan
$86.8K
Insinyur Penjualan
$50.6K
Analis Keamanan Siber
$32.5K
Arsitek Solusi
$191K
Manajer Program Teknis
$76.1K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ABB adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $191,040. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ABB adalah $63,528.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk ABB

Perusahaan Terkait

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya