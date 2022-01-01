Direktori Perusahaan
AARP
AARP Gaji

Gaji AARP berkisar dari $52,260 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan AARP. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $155K
Analis Bisnis
Median $118K
Pemasaran
Median $123K

Analis Data
$99K
Ilmuwan Data
$131K
Teknolog Informasi (TI)
$52.3K
Desainer Produk
$201K
Manajer Proyek
$121K
Arsitek Solusi
$72.5K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di AARP adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AARP adalah $120,600.

Sumber Lainnya