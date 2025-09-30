Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Chicago Area di 84.51˚ total $133K per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Chicago Area total $125K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total 84.51˚. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru