  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

  • Greater Seattle Area

84.51˚ Ilmuwan Data Gaji di Greater Seattle Area

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Greater Seattle Area di 84.51˚ total $177K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total 84.51˚. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
84.51˚
Data Scientist
Seattle, WA
Total per tahun
$177K
Level
L5
Gaji Pokok
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$17K
Lama di perusahaan
6 Tahun
Pengalaman kerja
11 Tahun
Apa saja tingkat karir di 84.51˚?

$160K

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di 84.51˚ in Greater Seattle Area mencapai total kompensasi tahunan $187,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di 84.51˚ untuk posisi Ilmuwan Data in Greater Seattle Area adalah $164,000.

