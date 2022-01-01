Direktori Perusahaan
84.51˚ Gaji

Gaji 84.51˚ berkisar dari $80,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Pemasaran di tingkat rendah hingga $252,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan 84.51˚. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Ilmuwan Data
Median $123K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $140K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Ilmuwan Peneliti

Penjualan
Median $105K

Manajer Produk
Median $252K
Operasi Pemasaran
$80.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$241K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di 84.51˚ adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $252,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di 84.51˚ adalah $131,600.

