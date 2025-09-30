Direktori Perusahaan
7-Eleven Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Dallas Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Dallas Area di 7-Eleven berkisar dari $136K per year untuk Software Engineer II hingga $171K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Dallas Area total $156K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total 7-Eleven. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Lihat 1 Level Lainnya
$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di 7-Eleven?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Sumber Lainnya