Direktori Perusahaan
66degrees
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

66degrees Gaji

Gaji 66degrees berkisar dari $131,340 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $250,848 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan 66degrees. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $138K
Ilmuwan Data
$181K
Desainer Produk
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Manajer Proyek
$181K
Penjualan
$229K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$219K
Arsitek Solusi
$251K
Manajer Program Teknis
$179K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di 66degrees adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $250,848. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di 66degrees adalah $180,746.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk 66degrees

Perusahaan Terkait

  • Amazon
  • Flipkart
  • Lyft
  • Intuit
  • Microsoft
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya