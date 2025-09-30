Direktori Perusahaan
3Pillar Global
3Pillar Global Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Guadalajara Metropolitan Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Guadalajara Metropolitan Area di 3Pillar Global total MX$929K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total 3Pillar Global. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Total per tahun
MX$929K
Level
Senior
Gaji Pokok
MX$929K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
8 Tahun
Apa saja tingkat karir di 3Pillar Global?

MX$3.1M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di 3Pillar Global in Guadalajara Metropolitan Area mencapai total kompensasi tahunan MXMX$21,349,803. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di 3Pillar Global untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Guadalajara Metropolitan Area adalah MXMX$16,659,319.

