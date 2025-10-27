Direktori Perusahaan
3M
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Peneliti UX

  • Semua Gaji Peneliti UX

3M Peneliti UX Gaji

Rata-rata kompensasi total Peneliti UX in United States di 3M berkisar dari $84.8K hingga $118K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total 3M. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$90.9K - $107K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$84.8K$90.9K$107K$118K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Peneliti UX data gajis di 3M untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

0%

THN 1

0%

THN 2

100 %

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

Di 3M, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 0% vesting pada 1st-THN (0.00% tahunan)

  • 0% vesting pada 2nd-THN (0.00% tahunan)

  • 100% vesting pada 3rd-THN (100.00% tahunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

Di 3M, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Peneliti UX penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Peneliti UX di 3M in United States mencapai total kompensasi tahunan $118,170. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di 3M untuk posisi Peneliti UX in United States adalah $84,840.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk 3M

Perusahaan Terkait

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya