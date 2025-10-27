Direktori Perusahaan
3M
3M Manajer Program Teknis Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total 3M. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

0%

THN 1

0%

THN 2

100 %

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program Teknis di 3M in Costa Rica mencapai total kompensasi tahunan CRC 40,031,074. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di 3M untuk posisi Manajer Program Teknis in Costa Rica adalah CRC 28,642,924.

