Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di 3M berkisar dari $87.9K per year untuk T1 hingga $170K per year untuk T4A. Paket kompensasi yearan median in United States total $112K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total 3M. Terakhir diperbarui: 10/27/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
T1
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
$154K
$148K
$0
$6.7K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
THN 1
0%
THN 2
100 %
THN 3
Di 3M, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
0% vesting pada 1st-THN (0.00% tahunan)
0% vesting pada 2nd-THN (0.00% tahunan)
100% vesting pada 3rd-THN (100.00% tahunan)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di 3M, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru