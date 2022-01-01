Direktori Perusahaan
2U
2U Gaji

Rentang gaji 2U berkisar dari $64,631 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $295,764 untuk Analis Keuangan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 2U. Terakhir diperbarui: 8/10/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Keandalan Situs

Manajer Produk
Median $133K
Analis Bisnis
$123K

Analis Data
$86.1K
Ilmuwan Data
$199K
Analis Keuangan
$296K
Sumber Daya Manusia
$127K
Pemasaran
$150K
Operasi Pemasaran
$103K
Desainer Produk
$80.9K
Manajer Program
$92.2K
Manajer Proyek
$64.6K
Analis Keamanan Siber
$144K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$224K
Peneliti UX
$216K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


The highest paying role reported at 2U is Analis Keuangan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $295,764. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 2U is $130,066.

