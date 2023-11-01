Direktori Perusahaan
2degrees
2degrees Gaji

Gaji 2degrees berkisar dari $42,587 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $100,500 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan 2degrees. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Ilmuwan Data
$42.6K
Teknolog Informasi (TI)
$94.3K
Manajer Produk
$100K

Insinyur Perangkat Lunak
$80.2K
FAQ

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-2degrees הוא Manajer Produk at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $100,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-2degrees הוא $87,256.

