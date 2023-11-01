2degrees Gaji

Gaji 2degrees berkisar dari $42,587 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $100,500 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan 2degrees . Terakhir diperbarui: 9/7/2025