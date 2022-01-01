23andMe Gaji

Gaji 23andMe berkisar dari $48,634 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $305,520 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan 23andMe . Terakhir diperbarui: 9/7/2025