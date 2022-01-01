Direktori Perusahaan
23andMe
23andMe Gaji

Gaji 23andMe berkisar dari $48,634 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $305,520 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan 23andMe. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Manajer Program
Median $170K
Ilmuwan Data
Median $160K

Analis Bisnis
$181K
Analis Data
$147K
Analis Keuangan
$175K
Pemasaran
$306K
Desainer Produk
$48.6K
Perekrut
$242K
Analis Keamanan Siber
$204K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$269K
Peneliti UX
$173K
FAQ

23andMeで報告されている最高給与の職種はPemasaran at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$305,520です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
23andMeで報告されている年間総報酬の中央値は$177,761です。

Sumber Lainnya