Direktori Perusahaan
1X Technologies
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

1X Technologies Gaji

Rentang gaji 1X Technologies berkisar dari $72,525 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $193,184 untuk Layanan Pelanggan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 1X Technologies. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Layanan Pelanggan
$193K
Insinyur Perangkat Keras
$127K
Insinyur Mekanik
$83.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Insinyur Perangkat Lunak
$72.5K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 1X Technologies adalah Layanan Pelanggan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $193,184. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di 1X Technologies adalah $104,998.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk 1X Technologies

Perusahaan Terkait

  • Microsoft
  • Airbnb
  • Amazon
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain