1X Technologies Gaji

Rentang gaji 1X Technologies berkisar dari $72,525 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $193,184 untuk Layanan Pelanggan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 1X Technologies . Terakhir diperbarui: 8/19/2025