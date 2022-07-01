1WorldSync Gaji

Rentang gaji 1WorldSync berkisar dari $7,568 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Grafis di ujung bawah hingga $140,700 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 1WorldSync . Terakhir diperbarui: 8/10/2025