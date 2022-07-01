Direktori Perusahaan
1QBit
1QBit Gaji

Rentang gaji 1QBit berkisar dari $64,264 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $149,250 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 1QBit. Terakhir diperbarui: 8/10/2025

$160K

Ilmuwan Data
$118K
Insinyur Perangkat Lunak
$64.3K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$149K

FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 1QBit ialah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $149,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di 1QBit ialah $117,677.

