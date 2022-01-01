Direktori Perusahaan
1Password
1Password Gaji

Rentang gaji 1Password berkisar dari $32,474 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $218,900 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 1Password. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Desainer Produk
Median $115K
Layanan Pelanggan
Median $32.5K

Manajer Produk
Median $118K
Penjualan
Median $139K
Analis Bisnis
$80.2K
Keberhasilan Pelanggan
$137K
Manajer Ilmu Data
$161K
Ilmuwan Data
$137K
Pemasaran
$80.6K
Manajer Mitra
$92.6K
Manajer Desain Produk
$188K
Insinyur Penjualan
$123K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$219K
Penulis Teknis
$117K
Peneliti UX
$55K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di 1Password, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan kompensasi total tahunan $218,900.
La compensación total anual mediana reportada en 1Password es $123,310.

