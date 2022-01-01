1Password Gaji

Rentang gaji 1Password berkisar dari $32,474 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $218,900 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 1Password . Terakhir diperbarui: 8/19/2025