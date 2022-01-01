15Five Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji 15Five berkisar dari $133,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $180,900 untuk Manajer Desain Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan 15Five. Terakhir diperbarui: 8/27/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $143K
Manajer Produk
Median $133K
Manajer Desain Produk
$181K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di 15Five, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di 15Five adalah Manajer Desain Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $180,900. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di 15Five adalah $143,400.

