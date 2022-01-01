Direktori Perusahaan
11:FS
11:FS Gaji

Rentang gaji 11:FS berkisar dari $79,395 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $99,494 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 11:FS. Terakhir diperbarui: 8/10/2025

$160K

Ilmuwan Data
$98K
Manajer Produk
$99.5K
Insinyur Perangkat Lunak
$79.4K

Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 11:FS adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $99,494. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di 11:FS adalah $98,000.

