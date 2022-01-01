11:FS Gaji

Rentang gaji 11:FS berkisar dari $79,395 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $99,494 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 11:FS . Terakhir diperbarui: 8/10/2025