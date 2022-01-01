Direktori Perusahaan
10x Genomics
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

10x Genomics Gaji

Rentang gaji 10x Genomics berkisar dari $92,859 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Fasilitas di ujung bawah hingga $477,375 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 10x Genomics. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $332K

Insinyur Perangkat Lunak Jaminan Kualitas

Insinyur Mekanik
Median $230K
Insinyur Biomedis
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ilmuwan Data
$347K
Manajer Fasilitas
$92.9K
Teknolog Informasi (IT)
$203K
Hukum
$375K
Operasi Pemasaran
$285K
Insinyur Optik
$219K
Desainer Produk
$159K
Manajer Produk
$353K
Perekrut
$214K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$477K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 10x Genomics adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $477,375. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di 10x Genomics adalah $230,000.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk 10x Genomics

Perusahaan Terkait

  • Verily
  • MobileIron
  • JFrog
  • Extreme Networks
  • Natera
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain