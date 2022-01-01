10x Banking Gaji

Direktori Perusahaan


Gaji 10x Banking berkisar dari $112,746 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $317,800 untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan 10x Banking. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $113K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Teknolog Informasi (TI)
$318K
Manajer Produk
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$123K
Arsitek Solusi
$198K
FAQ

