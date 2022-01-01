10x Banking Gaji

Gaji 10x Banking berkisar dari $112,746 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $317,800 untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan 10x Banking . Terakhir diperbarui: 8/31/2025