1010data Gaji

Rentang gaji 1010data berkisar dari $105,023 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $263,160 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 1010data . Terakhir diperbarui: 8/23/2025