Direktori Perusahaan
1010data
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

1010data Gaji

Rentang gaji 1010data berkisar dari $105,023 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $263,160 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari 1010data. Terakhir diperbarui: 8/23/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Analis Bisnis
$105K
Ilmuwan Data
$114K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $125K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$263K
Arsitek Solusi
$132K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

The highest paying role reported at 1010data is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $263,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1010data is $125,000.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk 1010data

Perusahaan Terkait

  • Fortanix
  • Formidable
  • Seeq
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain