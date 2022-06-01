Direktori Perusahaan
1-800-FLOWERS.COM
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

1-800-FLOWERS.COM Gaji

Gaji 1-800-FLOWERS.COM berkisar dari $21,142 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $70,350 untuk Operasi Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan 1-800-FLOWERS.COM. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pemasaran
$61.3K
Operasi Pemasaran
$70.4K
Insinyur Perangkat Lunak
$21.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di 1-800-FLOWERS.COM adalah Operasi Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $70,350. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di 1-800-FLOWERS.COM adalah $61,305.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk 1-800-FLOWERS.COM

Perusahaan Terkait

  • Facebook
  • Uber
  • Dropbox
  • Intuit
  • Snap
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya