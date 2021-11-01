Starry Gaji

Rentang gaji Starry berkisar dari $104,475 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Mekanik di ujung bawah hingga $182,408 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Starry . Terakhir diperbarui: 8/7/2025