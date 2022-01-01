Staples Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Staples berkisar dari $26,722 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $283,575 untuk Analis Keuangan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Staples. Terakhir diperbarui: 8/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $135K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $98.5K
Penjualan
Median $26.7K

Manajer Produk
Median $138K
Desainer Produk
Median $66.4K

Desainer Pengalaman Pengguna

Analis Bisnis
$119K
Analis Data
$69.7K
Analis Keuangan
$284K
Pemasaran
$49.8K
Manajer Proyek
$96.5K
Analis Keamanan Siber
$40.2K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$175K
Arsitek Solusi
$145K
Manajer Program Teknis
$101K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Staples adalah Analis Keuangan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $283,575. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Staples adalah $99,500.

