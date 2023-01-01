Direktori Perusahaan
Sally Beauty Holdings Gaji

Rentang gaji Sally Beauty Holdings berkisar dari $58,800 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $129,350 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Sally Beauty Holdings . Terakhir diperbarui: 8/8/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Teknolog Informasi (IT)
$58.8K
Pemasaran
$68.6K
Manajer Produk
$116K

Insinyur Perangkat Lunak
$129K
Peneliti UX
$113K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Sally Beauty Holdings , ir Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $129,350. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Sally Beauty Holdings , ir $112,700.

