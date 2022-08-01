Direktori Perusahaan
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Gaji

Rentang gaji Saks Fifth Avenue berkisar dari $72,471 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $280,500 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Saks Fifth Avenue. Terakhir diperbarui: 8/8/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $200K
Akuntan
$95.5K
Analis Data
$79.6K

Ilmuwan Data
$156K
Desainer Grafis
$90.5K
Teknolog Informasi (IT)
$72.5K
Pemasaran
$114K
Operasi Pemasaran
$151K
Manajer Produk
$144K
Perekrut
$91.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$281K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Saks Fifth Avenue es Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level con una compensación total anual de $280,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Saks Fifth Avenue es $114,425.

