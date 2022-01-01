Direktori Perusahaan
SAIC
SAIC Gaji

Rentang gaji SAIC berkisar dari $40,768 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Data di ujung bawah hingga $651,379 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari SAIC. Terakhir diperbarui: 8/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Sistem

Insinyur DevOps

Teknolog Informasi (IT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Arsitek Solusi
Median $220K

Arsitek Cloud

Ilmuwan Data
Median $125K
Analis Keamanan Siber
Median $177K
Asisten Administratif
$131K
Insinyur Antariksa
$84.6K
Operasi Bisnis
$142K
Analis Bisnis
$75.3K
Analis Data
$40.8K
Insinyur Elektrik
$230K
Insinyur Perangkat Keras
$161K
Sumber Daya Manusia
$147K
Konsultan Manajemen
$121K
Insinyur Mekanik
$104K
Desainer Produk
$651K
Manajer Produk
$191K
Manajer Program
$166K
Manajer Proyek
$169K
Penjualan
$124K
Insinyur Penjualan
$136K
Manajer Program Teknis
$177K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di SAIC adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $651,379. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di SAIC adalah $135,675.

