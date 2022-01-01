SAIC Gaji

Rentang gaji SAIC berkisar dari $40,768 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Data di ujung bawah hingga $651,379 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari SAIC . Terakhir diperbarui: 8/7/2025