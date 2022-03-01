Direktori Perusahaan
Recharge Gaji

Rentang gaji Recharge berkisar dari $48,179 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $103,565 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Recharge. Terakhir diperbarui: 8/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $86.4K
Ilmuwan Data
$48.2K
Pemasaran
$73.1K

Desainer Produk
$76.2K
Manajer Produk
$95.1K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$104K
