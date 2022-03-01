Recharge Gaji

Rentang gaji Recharge berkisar dari $48,179 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $103,565 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Recharge . Terakhir diperbarui: 8/7/2025