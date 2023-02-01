Recharge Payments Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Recharge Payments berkisar dari $79,644 dalam total kompensasi tahunan untuk Pemasaran di ujung bawah hingga $295,470 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Recharge Payments. Terakhir diperbarui: 8/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $195K
Pemasaran
$79.6K
Desainer Produk
$128K

Manajer Produk
$99.5K
Penjualan
$223K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$295K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Recharge Payments es Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level con una compensación total anual de $295,470. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Recharge Payments es $161,722.

