Raisin
Raisin Gaji

Rentang gaji Raisin berkisar dari $60,022 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Keamanan Siber di ujung bawah hingga $109,209 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Raisin. Terakhir diperbarui: 8/8/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $92.3K
Manajer Produk
Median $77.1K
Analis Keamanan Siber
$60K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$109K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Raisin adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $109,209. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Raisin adalah $84,664.

