Metropolis Technologies Gaji

Rentang gaji Metropolis Technologies berkisar dari $74,625 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Keuangan di ujung bawah hingga $295,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Metropolis Technologies. Terakhir diperbarui: 8/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $295K
Analis Keuangan
$74.6K
Manajer Produk
$199K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$86.4K
FAQ

The highest paying role reported at Metropolis Technologies is Insinyur Perangkat Lunak with a yearly total compensation of $295,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metropolis Technologies is $142,525.

