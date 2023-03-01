Direktori Perusahaan
Lord Abbett
Lord Abbett Gaji

Rentang gaji Lord Abbett berkisar dari $122,400 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $229,500 untuk Analis Keuangan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Lord Abbett. Terakhir diperbarui: 8/8/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $180K
Ilmuwan Data
$122K
Analis Keuangan
$230K

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Lord Abbett adalah Analis Keuangan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $229,500. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Lord Abbett adalah $180,000.

