Kroger Gaji

Rentang gaji Kroger berkisar dari $33,446 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $211,050 untuk Operasi Pemasaran di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Kroger. Terakhir diperbarui: 8/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Manajer Produk
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Desainer Produk
Median $135K

Desainer Pengalaman Pengguna

Teknolog Informasi (IT)
Median $99.5K
Ilmuwan Data
Median $118K
Manajer Proyek
Median $170K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $186K
Akuntan
$80.6K

Akuntan Teknis

Asisten Administratif
$50.7K
Manajer Operasi Bisnis
$126K
Analis Bisnis
$33.4K
Layanan Pelanggan
$78.6K
Keberhasilan Pelanggan
$75.4K
Analis Data
$60.3K
Analis Keuangan
$95.5K
Konsultan Manajemen
$191K
Pemasaran
$94.3K
Operasi Pemasaran
$211K
Manajer Program
$169K
Perekrut
$74.9K
Penjualan
$86.7K
Analis Keamanan Siber
$69.7K
Peneliti UX
$191K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Kroger adalah Operasi Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $211,050. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Kroger adalah $112,381.

