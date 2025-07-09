Direktori Perusahaan
Innova Solutions
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Innova Solutions Gaji

Rentang gaji Innova Solutions berkisar dari $7,745 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Bisnis di ujung bawah hingga $54,773 untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Innova Solutions. Terakhir diperbarui: 8/8/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $37.6K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Operasi Bisnis
$7.7K
Teknolog Informasi (IT)
$54.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manajer Produk
$53.4K
Manajer Proyek
$32.4K
Perekrut
$40K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$48.4K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Innova Solutions adalah Teknolog Informasi (IT) at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $54,773. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Innova Solutions adalah $39,996.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Innova Solutions

Perusahaan Terkait

  • Microsoft
  • Intuit
  • Pinterest
  • Facebook
  • Spotify
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain