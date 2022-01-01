Direktori Perusahaan
Eightfold
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Eightfold Gaji

Rentang gaji Eightfold berkisar dari $46,072 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $521,380 untuk Sumber Daya Manusia di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Eightfold. Terakhir diperbarui: 8/8/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Jaminan Kualitas

Manajer Produk
Median $51.1K
Sumber Daya Manusia
$521K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Desainer Produk
$173K
Manajer Proyek
$204K
Perekrut
$81.5K
Penjualan
$119K
Insinyur Penjualan
$173K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$390K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Eightfold, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada pertanyaan? Tanyakan komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, mendapatkan saran karir, dan lebih banyak lagi.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Eightfold adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $521,380. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Eightfold adalah $146,130.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Eightfold

Perusahaan Terkait

  • FLEXE
  • RMS
  • Coda
  • Snorkel AI
  • Okcoin
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain