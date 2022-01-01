Direktori Perusahaan
Credit Karma
Credit Karma Gaji

Rentang gaji Credit Karma berkisar dari $99,500 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Bisnis di ujung bawah hingga $727,714 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Credit Karma. Terakhir diperbarui: 8/8/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Manajer Produk
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $489K

Pemasaran
Median $273K
Ilmuwan Data
Median $280K
Desainer Produk
Median $447K
Analis Bisnis
Median $200K
Manajer Program Teknis
Median $285K
Pengembangan Bisnis
Median $224K
Operasi Bisnis
$99.5K
Manajer Ilmu Data
$334K
Manajer Desain Produk
$561K
Manajer Program
$154K
Perekrut
$117K
Penjualan
$408K
Analis Keamanan Siber
$219K
Arsitek Solusi
$362K

Arsitek Data

Cloud Security Architect

Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Credit Karma, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Credit Karma adalah Manajer Produk at the Director level dengan total kompensasi tahunan sebesar $727,714. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Credit Karma adalah $321,045.

