Direktori Perusahaan
Coda Payments
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Coda Payments Gaji

Rentang gaji Coda Payments berkisar dari $32,973 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $59,974 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Coda Payments. Terakhir diperbarui: 8/8/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $60K
Ilmuwan Data
$33K
Manajer Produk
$38.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Coda Payments adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan sebesar $59,974. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Coda Payments adalah $38,794.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Coda Payments

Perusahaan Terkait

  • PayPal
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Snap
  • Dropbox
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain