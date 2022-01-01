Direktori Perusahaan
ChargePoint
ChargePoint Gaji

Rentang gaji ChargePoint berkisar dari $55,088 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Ilmu Data di ujung bawah hingga $266,325 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas.

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $190K
Manajer Produk
Median $130K
Insinyur Perangkat Keras
Median $160K

Manajer Ilmu Data
$55.1K
Ilmuwan Data
$59K
Insinyur Elektrik
$209K
Analis Keuangan
$224K
Sumber Daya Manusia
$113K
Teknolog Informasi (IT)
$104K
Insinyur Mekanik
$158K
Manajer Program
$234K
Penjualan
$206K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$244K
Manajer Program Teknis
$266K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ChargePoint, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ChargePoint adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $266,325. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di ChargePoint adalah $175,000.

Sumber Daya Lain