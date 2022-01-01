Direktori Perusahaan
Belden
Belden Gaji

Rentang gaji Belden berkisar dari $35,474 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Keuangan di ujung bawah hingga $236,175 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Belden. Terakhir diperbarui: 8/7/2025

$160K

Akuntan
$148K
Analis Keuangan
$35.5K
Teknolog Informasi (IT)
$79.6K

Insinyur Perangkat Lunak
$137K
Arsitek Solusi
$236K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

The highest paying role reported at Belden is Arsitek Solusi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Belden is $137,310.

