Applied Intuition Gaji

Rentang gaji Applied Intuition berkisar dari $100,500 dalam total kompensasi tahunan untuk Peneliti UX di ujung bawah hingga $483,570 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Applied Intuition . Terakhir diperbarui: 8/7/2025