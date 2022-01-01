Direktori Perusahaan
Applied Intuition
Applied Intuition Gaji

Rentang gaji Applied Intuition berkisar dari $100,500 dalam total kompensasi tahunan untuk Peneliti UX di ujung bawah hingga $483,570 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Applied Intuition. Terakhir diperbarui: 8/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Perekrut
Median $140K
Pengembangan Bisnis
$218K

Sumber Daya Manusia
$422K
Insinyur Mekanik
$136K
Desainer Produk
$484K
Analis Keamanan Siber
$143K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$201K
Manajer Program Teknis
$201K
Peneliti UX
$101K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Applied Intuition, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Applied Intuition, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Applied Intuition adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $483,570. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Applied Intuition adalah $200,940.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Applied Intuition

