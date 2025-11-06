Cégjegyzék
  • Fizetések
  • Technikai programmenedzser

  • Összes Technikai programmenedzser fizetés

  • Greater Bengaluru

Zoom Technikai programmenedzser Fizetések Greater Bengaluru helyen

A Technikai programmenedzser kompenzáció in Greater Bengaluru a Zoom cégnél összesen ₹5.55M yearként a ZP4 szinthez. Tekintsd meg a Zoom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.55M
₹2.67M
₹2.67M
₹206K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Zoom cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a Zoom cégnél in Greater Bengaluru évi ₹5,553,306 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Zoom cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹5,548,299.

